17.01.2020 (09:34)

Западный военный округ в ходе акции соберёт сведения о фронтовиках для увековечивания их памяти

В Санкт-Петербурге в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда пройдёт акция по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны для увековечивания их памяти.

«Мы приглашаем всех родственников фронтовиков передать копии или электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград. При невозможности сделать копии или электронные версии документов — будет оказана помощь по их оцифровке», — сообщил заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко.

Акция пройдет 26 января с 11 до 15:00 в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России, Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого и Государственном Эрмитаже, 27 января с 10 до 13:00 на Дворцовой площади, с 13 до 15:00 в Большом концертном зале «Октябрьский» и на Пискаревском мемориальном кладбище, 28 января с 17 до 19:30 в Ледовом дворце. В постоянном режиме данные готовы принять сотрудники военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице