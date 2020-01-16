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16.01.2020 (18:18)

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища завоевали призовые места на региональном конкурсе «Отечество»

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Работы рассматривались жюри в 17 номинациях.

В номинации «Великая Отечественная война» победителем стал нахимовец 4-го курса Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) Роман Шефер с исследовательской работой «Роль авиации Северного флота в годы Великой Отечественной войны».

В номинации «Культурное наследие» третье место присуждено нахимовцу 5-го курса Мурманского филиала НВМУ Вячеславу Федирко за работу «Роль Кольского острога в истории Заполярья».

Предварительно работы были представлены Координационному совету Научного общества Мурманского филиала НВМУ и прошли строгий отбор.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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