16.01.2020 (18:18)

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища завоевали призовые места на региональном конкурсе «Отечество»

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Работы рассматривались жюри в 17 номинациях.

В номинации «Великая Отечественная война» победителем стал нахимовец 4-го курса Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) Роман Шефер с исследовательской работой «Роль авиации Северного флота в годы Великой Отечественной войны».

В номинации «Культурное наследие» третье место присуждено нахимовцу 5-го курса Мурманского филиала НВМУ Вячеславу Федирко за работу «Роль Кольского острога в истории Заполярья».

Предварительно работы были представлены Координационному совету Научного общества Мурманского филиала НВМУ и прошли строгий отбор.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице