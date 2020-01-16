16.01.2020 (18:09)

В армейском корпусе Балтийского флота определили лучших пловцов

В армейском корпусе Балтийского флота завершились соревнования по плаванию. Участие в них приняли около 100 военнослужащих, из которых было сформировано восемь команд.

Состязания включали как индивидуальные, так и командные виды. В общем зачёте победу одержали пловцы отдельного гвардейского Московско-Минского мотострелкового полка. Также турнир включал военно-прикладные виды — ныряние в длину и плаванием в обмундировании с оружием.

По итогам заплывов часть военнослужащих выполнила нормативы для получения спортивных разрядов и звание кандидата в мастера спорта.

Из победителей индивидуальных заплывов будет сформирована команда, которая в дальнейшем будет предоставлять армейский корпус в соревнованиях в масштабе Балтийского флота.

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