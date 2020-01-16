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16.01.2020 (18:08)

В Москве прошло заседание попечительского совета регби-клуба ЦСКА

15 января состоялась вторая ежегодная встреча Попечительского совета Регби-клуба ЦСКА под председательством главы Совета, председателя Высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева. В мероприятии принял участие начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.

На встрече обсудили ход реализации Стратегии развития клуба на 2018-2023 годы.

Руководство клуба рассказало о спортивных результатах и планах мужских и женских профессиональных и молодёжных команд, о ходе реализации программы по созданию 100 детских секций РК ЦСКА. Также презентовали Открытую детскую регби-лигу ЦСКА.

Гости узнали о трёх новых международных турнирах в рамках работы по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах РФ: Кубке главнокомандующего ВМФ РФ в Севастополе, Кубке Тихоокеанского флота во Владивостоке и Кубке Союзников в Бишкеке, посвященного 75-летию Великой Победы.

В ходе мероприятия в состав Попечительского совета РК ЦСКА были приняты три новых человека, в их числе прославленный армейский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Почетным гостем мероприятия стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника армейского Клуба Светлана Хоркина.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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