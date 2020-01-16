16.01.2020 (18:06)
Курсанты военных вузов встретились с воспитанниками Детского морского центра «Каравелла» в Новосибирске
Курсанты высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации навестили воспитанников Детского морского центра «Каравелла» имени А. Москаленко в Новосибирске в рамках ежегодной встречи выпускников, которая по традиции проходит в начале января.
Выпускники-каравельцы поздравили ребят с новогодними праздниками и пообщались со школьниками на разные темы, в том числе рассказали о своих боевых буднях, трудностях в обучении, интересных и запоминающихся моментах во время пребывания в ДМЦ «Каравелла», а также дали напутствия.
Подобные встречи в стенах родного центра воспитывают у каравельцев сплоченность и высокий боевой дух, а советы старших товарищей ребята воспринимают с большим уважением и ответственностью.
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО завершили восстановление головного танка колонны исторической техники к военному параду 9 мая в Екатеринбурге
Экипажи БТР-82А российской военной базы в Таджикистане выполнили упражнения контрольных стрельб на занятиях по огневой подготовке
Метки: