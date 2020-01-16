16.01.2020 (18:00)

Мотострелки российской военной базы в Таджикистане провели учение в предгорьях Гиссарского хребта

Мотострелки российской военной базы в Таджикистане уничтожили условного противника на учении в предгорьях Гиссарского хребта.

В ходе проведения поиска в горах разведчики обнаружили и уничтожили мелкие террористические группы незаконного вооруженного формирования. Используя лазерные приборы разведки ЛПР-3, специалисты определили координаты огневых средств и районы резервов противника.

Для уничтожения основных сил горный мотострелковый батальон на бронетранспортерах БТР-82А, усиленный артиллерией и танками, выдвинулся в указанный район. Расчеты минометов «Сани» нанесли огневое поражение по навесной траектории через горный хребет, застав противника врасплох. Мотострелки блокировали маршруты выдвижения резервов, проведя внезапные огневые засады, а экипажи танков Т-72 при поддержке транспортно-боевых вертолетов Ми-8 уничтожили бронированные цели и углубленные в горах сооружения в виде схронов и огневых позиций.

Также военнослужащие в ходе учения отработали вопросы организации наблюдательных постов, горной подготовки, разведывательных засад, фортификационного оборудования позиций, установки минно-взрывных заграждений, организации и поддержания взаимодействия в бою.

Учение проходили с 14 по 15 января в районе полигона Ляур. В нем принимали участие более 500 военнослужащих, было задействоано около 100 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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