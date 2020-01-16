16.01.2020 (17:31)

Рязанские десантники отработали практические действия по снятию техники с хранения и приведению ее в готовность к применению

В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год в гвардейском Рязанском парашютно-десантном полку Тульского воздушно-десантного соединения ВДВ проведено занятие с личным составом по снятию техники с хранения и ее подготовке к применению.

На занятии военнослужащие отработали порядок организации снятия с хранения боевой и специальной техники, загрузки на транспорт материальных средств и приведения ее в готовность к применению.

В ходе проведения тренировки в парке воинской части были оборудованы специально подготовленные учебные места, площадки для отработки нормативов.

Подобные занятия проводится регулярно во всех воинских частях и подразделениях соединения, тем самым повышая уровень подготовки личного состава к выполнению задач различного рода.

Всего к мероприятию привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

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