16.01.2020 (17:31)
Рязанские десантники отработали практические действия по снятию техники с хранения и приведению ее в готовность к применению
В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год в гвардейском Рязанском парашютно-десантном полку Тульского воздушно-десантного соединения ВДВ проведено занятие с личным составом по снятию техники с хранения и ее подготовке к применению.
На занятии военнослужащие отработали порядок организации снятия с хранения боевой и специальной техники, загрузки на транспорт материальных средств и приведения ее в готовность к применению.
В ходе проведения тренировки в парке воинской части были оборудованы специально подготовленные учебные места, площадки для отработки нормативов.
Подобные занятия проводится регулярно во всех воинских частях и подразделениях соединения, тем самым повышая уровень подготовки личного состава к выполнению задач различного рода.
Всего к мероприятию привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.