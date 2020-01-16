16.01.2020 (17:05)

Замминистра обороны России генерал Юнус-Бек Евкуров проверил состояние полигона Успеновский и качество занятий по боевой подготовке в частях армейского корпуса на Сахалине

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа проверил укомплектованность и состояние полигона Успеновский в Южно-Сахалинске, качество занятий по боевой подготовке и их соответствие плану.

«Состояние и укомплектованность объектов полигона и военных городков находятся на достойном уровне и дает возможность в полной мере выполнять мероприятия боевой подготовки в соответствии с планом», — сообщил замглавы военного ведомства.

Проверяя учебно-тактическое поле, танкодром с автодромом, войсковое стрельбище, танковую директрису, директрису боевых машин, вододром полигона Успеновский и размещение батальонной тактической группы в полевых условиях, Юнус-Бек Евкуров отметил грамотный подход к оснащению элементов полигона, хорошую организацию занятий по боевой подготовке и заполнение полевого лагеря более чем на 80%.

В ходе проверки танковой биссектисы заместитель Министра обороны обратил внимание на танковый экипаж, выполнивший на отлично упражнение контрольных стрельб и побеседовал с наводчиком-оператором и механиком-водителем этого экипажа, который стал первым в чемпионате мира по танковому биатлону в 2019 году.

На вопросы замглавы военного ведомства по теме подготовки к АрМИ-2020 военнослужащие ответили, что выполняют все упражнения в рамках расписания занятий по боевой подготовке, и их результат в общем зачете не считается. При этом они в качестве инструкторов готовят новые экипажи к участию в окружных, а затем и во всероссийских соревнованиях.

«В настоящее время в рамках мероприятий боевой подготовки идут отборочные соревнования для участия в конкурсах АрМИ-2020. Наши танковые экипажи тренируют те, кто уже отстаивал звание лучших в мире, и поэтому, даже на начальном этапе идет интереснейшая бескомпромиссная борьба», — сказал командир армейского корпуса.

При проверке учебно-материальной базы военного городка передовой мотострелковой бригады корпуса Юнус-Бек Евкуров в лучшую сторону отметил малый артиллерийский полигон и пообщался с командиром бригады полковником Рустамом Юсуповым.

Заместитель Министра обороны высоко оценил работу руководящего состава корпуса и офицеров подчиненных частей, уровень боевой подготовки подразделений, а также оснащение проинспектированных объектов.



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