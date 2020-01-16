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16.01.2020 (16:59)

На Северном флоте состоится подъем флага на новейшем танкере «Академик Пашин»

21 января в главной базе Северного флота — Североморске — состоится торжественный подъем флага вспомогательного флота ВМФ на новом морском танкере «Академик Пашин». Этот день станет датой официального зачисления судна в состав Северного флота. В церемонии примет участие экипаж танкера, командование флота и приглашённые гости.

В прошлом году новый морской танкер «Академик Пашин» успешно прошёл полную программу испытаний в Баренцевом море. На отдельных этапах в испытании танкера принимали участие боевые корабли флота, в том числе тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Судно станет самым новым танкером в составе сил материально-технического и тылового обеспечения Северного флота.

Справочно:

Средний морской танкер-снабженец «Академик Пашин» проекта 23130 построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Он оснащён дизельной одновальной установкой и носовым подруливающим устройством. Имеет ледовый класс «Arc 4». Каюты экипажа и пассажиров, а также служебные помещения располагаются в кормовой жилой рубке.

Судно оборудовано устройствами для передачи жидких и сухих грузов кильватерным и траверзным способами на ходу в море. Его грузовая система выполнена под одновременную перевозку восьми видов грузов.

Длина и ширина танкера составляют 130 и 21 метров соответственно. Максимальная скорость хода — 16 узлов. Автономность — 60 суток. Экипаж — 24 человека. Максимальное водоизмещение — 9 тыс. тонн.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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