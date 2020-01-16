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16.01.2020 (13:01)

Расчеты ОТРК «Искандер» Восточного военного округа отработали учебные задачи в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области расчеты ракетного соединения Восточного военного округа провели серию электронных (учебных) пусков ракет из оперативного тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по целям, имитирующим полевые штабы и аэродромы противника.

В ходе боевой учебы подразделения отработали ряд задач по скрытному перемещению, подготовке комплексов и данных для стрельбы.

Расчеты выполнили несколько десятков электронных пусков ракет, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам на удалении от 50 до 200 километров.

Для организации связи был задействован современный мобильный комплекс «Редут-2УС», недавно поступивший в соединение. Он обеспечил бесперебойную работу расчетов в условиях сильного противодействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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