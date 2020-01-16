16.01.2020 (16:30)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 125 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 125 боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Калининградской области. Все опасные находки были вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.

На территории Калининграда в районе Балтийского шоссе были обнаружены 13 ручных гранат Ф-1, в поле возле поселка Докучаево Нестеровского городского округа обезврежено 111 76-мм артиллерийских снарядов, одна 81-мм миномётная мина вывезена с территории Янтарного городского округа.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

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