16.01.2020 (16:24)

Новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» проходит черноморские проливы

Новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море.

В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

Для экипажа тральщика это первый переход в дальнюю морскую зону после его приёма в корабельный состав Черноморского флота.

Справочно:

Базовый тральщик «Иван Антонов» построен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года.

«Иван Антонов» является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны. Тральщик имеет на вооружении современные комплексы поиска и обнаружения мин, надводные и подводные автономные противоминные аппараты и предназначен для обнаружения и уничтожения всех типов мин; противоминной зашиты баз, прибрежных морских территорий, кораблей флота на переходе морем, а также для постановки минных заграждений и ведения противоминной разведки.

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