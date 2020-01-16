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16.01.2020 (16:20)

В гвардейской танковой армии ЗВО к празднованию Крещения Господня оборудовано более 20 купелей

Православные военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отпразднуют Крещение Господне омовением в специально оборудованных купелях в ледяной воде.

Всего на территории пяти субъектов Российской Федерации, где дислоцируются соединения и воинские части танковой армии, для военнослужащих оборудовано более 20 купелей. В водоемах расчищены и вырублены полыньи со сходным трапом, установлены помосты и палатки для переодевания, проведено временное освещение. В палатках будет в день купания поддерживаться тепло и будут установлены термосы с горячим чаем.

В мероприятиях примут участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО.

Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на всех местах проведения купаний будут дежурить машины неотложной помощи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Религия
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