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16.01.2020 (13:07)

Горные разведчики ЮВО на Северном Кавказе осваивают методику скрытного проникновения на объекты условного противника

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии горные разведчики Южного военного округа (ЮВО) осваивают методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника.

В ходе практических занятий офицеры изучают возможности комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», а также комплексов радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение разведывательных подразделений ЮВО.

Кроме того, на полевых занятиях военнослужащие на практике отработают приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также проведут тренировки по организации шифрованной связи и передачи целеуказания своим войскам.

По завершении занятий командирам разведывательных подразделений предстоит передать полученные знания и навыки личному составу своих подразделений в ходе плановых мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

Всего в занятиях принимают участие более 300 военнослужащих горного мотострелкового соединения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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