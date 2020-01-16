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16.01.2020 (16:00)

Разведчики ЮВО приступили к занятиям по горной подготовке на вершинах Кавказского хребта в Северной Осетии

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) приступили к интенсивной горной подготовке на полигоне Дарьял в Северной Осетии, в ходе которой совершат трехсуточные выходы по различным незнакомым маршрутам на вершинах Кавказского хребта от 1500 до 2700 м над уровнем моря.

Военнослужащие в рамках специального курса будут совершенствовать навыки практических действий в горной местности, скорострельной стрельбы, экстремального вождения бронированной и автомобильной техники, рукопашного и ножевого боя, маскировки с помощью подручных средств, специальной экипировки и естественных предметов.

Всем разведчикам также предстоит обучаться тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также с применением альпинистской системы, жумаров, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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