16.01.2020 (15:39)
С командирами рот и батарей российской военной базы в Абхазии проведен плановый учебно-методический сбор
На полигонах Гудаута и Цабал командованием общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проведен учебно-методический сбор с командирами рот и батарей российской военной базы в Абхазии.
В ходе мероприятия офицеры закрепили знания новейших методик организации боевой подготовки подчиненных подразделений, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. В частности, военнослужащие получили навыки в уничтожении подземных коммуникаций и заминированных объектов противника.
Кроме того, командиры подразделений отработали нормативы по вождению бронетехники и выполнили стрельбы из пистолетов Макарова, автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т72Б3.
В завершение сбора офицеры сдали экзамены по всем предметам профессионально-должностной подготовки, включающим в себя тактические, физические и специальные задачи.
Всего в плановом мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».