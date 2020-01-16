16.01.2020 (15:34)

Военнослужащие ЦВО завершили восстановление головного танка колонны исторической техники к военному параду 9 мая в Екатеринбурге

Военнослужащие ремонтно-восстановительных частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Свердловской области, завершили восстановление силовой установки, ходовой части и движущихся механизмов танка Т-34-85, который возглавит колонну исторической техники на военном параде 9 мая в Екатеринбурге.

В ходе ремонта военнослужащие ЦВО перебрали двигатель, заменили в нем технические жидкости и провели первый запуск силовой установки. На завершающем этапе военные реставраторы восстановят лакокрасочное покрытие и нанесут отличительные знаки военной эпохи. В этом им в свободное от учебы время помогают воспитанники екатеринбургского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, попутно узнавая о героических подвигах воинов-танкистов в годы Великой Отечественной войны.

Историческую механизированную колонну техники на военном параде в Екатеринбурге возглавит средний танк Т-34-85 из состава 63-й Челябинской танковой бригады Уральского добровольческого корпуса, принимавший участие в освобождении Праги от войск немецкого фельдмаршала Фердинанда Шёрнера.

Командиром легендарного танка был лейтенант Иван Гончаренко, первым вступивший в бой с немецкими захватчиками при освобождении Праги и прорыве через Манесов мост.

Танк с бортовым номером 1-24 имеет уникальную историю. Согласно историческим данным, боевая машина под командованием Ивана Гончаренко первой ворвалась в Прагу.

«Стремительно преследуя противника, товарищ Гончаренко захватил мост через реку Влтава в центре города и вступил в неравный бой с 13 самоходными орудиями немцев. Удерживая переправу, лейтенант Гончаренко огнём своего танка уничтожил две самоходки. Танк получил попадание снаряда и загорелся. Будучи тяжело раненым, отважный офицер, истекая кровью, продолжал вести бой», — говорится в наградном листе.

Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в 1943 году и оснащён оружием и техникой, изготовленными трудящимися эвакуированных заводов в Свердловской, Челябинской и Молотовской областях (ныне — Пермский край).

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