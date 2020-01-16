16.01.2020 (15:18)

В десантно-штурмовом соединении из Бурятии завершилось тактико-специальное учение с артиллерийскими подразделениями

В соответствии с планом боевой подготовки десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Бурятии, и в целях проверки огневой выучки и совершенствования навыков владения штатным вооружением на полигоне Сосновый Бор прошло тактико-специальное учение с артиллерийскими подразделениями.

В ходе мероприятия десантники-артиллеристы совершенствовали навыки решения индивидуальных задач с боевой стрельбой из различных огневых позиций из 122-мм гаубицы Д-30 прямой наводкой, 120-мм возимых минометов полупрямой наводкой, а также осуществлены пуски противотанковых управляемых ракет.

В ходе практических стрельб расчеты гаубиц Д-30 поразили цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов противника, на дистанциях до 5 тыс. метров, а минометные расчеты — на дистанции от 800 до 4000 метров.

Также военнослужащие в составе подразделений выполнили нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению, правильной корректировке огня.

Кроме того, проведены теоретические занятия по боевой и специальной подготовке, на которых командиры расчетов и подразделений обучали подчиненных военнослужащих правильности и последовательности выполнения поставленных нормативов.

Главной задачей занятия с десантниками-артиллеристами являлась отработка вопросов боевого слаживания расчетов для качественной отработки положенных нормативов и тренировки профессиональных навыков владения вверенным вооружением и военной техникой.

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