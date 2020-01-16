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16.01.2020 (14:23)

Экипажи ударных вертолетов Ми-35М ЮВО на Кубани отработали элементы высшего пилотажа

Экипажи ударных вертолётов Ми-35М авиационной части армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующейся на Кубани, отработали перекрёстную смену позиций и резкую смену направлений при ведении воздушного боя на минимальной высоте до 200 метров.

Лётчики на допустимых высотах выполнили действия по ведению ближнего воздушного боя с выполнением сложных фигур для проведения повторной атаки на условного противника или выхода из боя.

В ходе выполнения полетов экипажи Ми-35М освоили боевой и форсированный развороты, поворот и разворот «на горке», пикирование с различными углами тангажа, а также в составе звена отработали зависание над землёй и вертикальную посадку на минимальной дистанции между вертолётами.

Выполнение фигур высшего пилотажа на вертолёте позволяет экипажу в полной мере освоить авиатехнику, получить навыки ведения воздушного боя, а также лучше ориентироваться по приборам.

В мероприятии принимали участие более 50 военнослужащих летного и технического состава, было задействовано шесть вертолётов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Вертолеты , Южный военный округ
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