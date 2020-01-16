16.01.2020 (14:05)
Разведчики ЮВО под Волгоградом получили новейшие радиостанции «Намотка-КС»
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, получили на вооружение радиостанции нового поколения «Намотка-КС».
Портативная радиостанция предназначена для обеспечения симплексной двусторонней телефонной, телеграфной и цифровой связью. Управление радиостанцией может осуществляться от пульта дистанционного управления на удалении до 100 м в условиях среднепересеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее заданному времени в автоматическом режиме.
«Намотка-КС» обеспечивает радиосвязь при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию и при пониженном атмосферном давлении.
Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также весу, который снизился до трех килограммов.
Освоение радиостанции нового поколения начнется уже с февраля в ходе полевых занятий при выполнении учебно-боевых задач на полигоне Прудбой.