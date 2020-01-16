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16.01.2020 (14:05)

Разведчики ЮВО под Волгоградом получили новейшие радиостанции «Намотка-КС»

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, получили на вооружение радиостанции нового поколения «Намотка-КС».

Портативная радиостанция предназначена для обеспечения симплексной двусторонней телефонной, телеграфной и цифровой связью. Управление радиостанцией может осуществляться от пульта дистанционного управления на удалении до 100 м в условиях среднепересеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее заданному времени в автоматическом режиме.

«Намотка-КС» обеспечивает радиосвязь при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию и при пониженном атмосферном давлении.

Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также весу, который снизился до трех килограммов.

Освоение радиостанции нового поколения начнется уже с февраля в ходе полевых занятий при выполнении учебно-боевых задач на полигоне Прудбой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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