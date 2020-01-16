16.01.2020 (14:00)

Подразделения ПВО Южного военного округа провели тренировку на полигоне в Волгоградской области

В Волгоградской области с военнослужащими подразделений противовоздушной обороны (ПВО) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) проведена тренировка по отражению нападения условного воздушного противника.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М» выполнили маскировку позиций, приведение техники из походного положения в боевое, организацию системы связи и управления. Также личный состав отработал ряд вводных по разведке, обнаружению, сопровождению и уничтожению целей противника. Для усложнения задачи моделировался полет как групповых, так и одиночных целей, двигающихся на разных высотах и скоростях.

В полевых условиях боевые расчеты выполнили нормативы по развертыванию комплекса автоматизированной системы управления ПВО «Барнаул-Т» и приведению его в готовность к применению. Личный состав радиолокационных комплексов провел обнаружение, распознавание и сопровождение целей, имитирующих авиацию и крылатые ракеты противника.

К учебным мероприятиям привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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