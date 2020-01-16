16.01.2020 (11:56)

Военнослужащие мотострелковой дивизии ЮВО провели боевые стрельбы в составе взводов на горном полигоне Чечне

Подразделения 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы в составе взводов на горном полигоне в Чечне.

При выполнении стрельб военнослужащие на высоте более 1000 метров над уровнем моря совершенствовали навыки ведения общевойскового боя в составе взводов, осваивали тактику действий в обороне, наступлении и на марше, а также при ведении инженерной разведки местности.

В ходе занятий мотострелки поразили более 600 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу противника. Огонь велся из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

Следующим этапом обучения мотострелковых подразделений дивизии станут ротные тактические учения.

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