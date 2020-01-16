16.01.2020 (12:54)

В 2020 году интенсивность проведения практических занятий на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%

Личный состав российской военной базы в Абхазии в 2020 году повысит интенсивность проведения практических занятий на 10%.

С военнослужащими будет проведено более 1000 занятий и тактических учений с выполнением боевых и контрольных стрельб. Солдаты и офицеры будут совершенствовать навыки стрельбы из штатного вооружения, в том числе орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, самоходных гаубиц «Акация» и реактивных систем залпового огня «Град».

Занятия и учения с подразделениями будут проводиться на шести полигонах как в Абхазии, так и в Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях.

Приоритетной задачей обучения станет совершенствование слаженности действий специальных и боевых подразделений при отражении атак условного противника.

Всего в текущем году в рамках лагерных сборов и полевых выходов запланировано проведение около 600 тактических мероприятий по учебно-боевому слаживанию подразделений российской военной базы в Абхазии.

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