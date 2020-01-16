16.01.2020 (12:43)

Командующий войсками ЦВО проинспектировал части и соединения 2-й общевойсковой армии в Поволжье

Комплексная группа Центрального военного округа (ЦВО) во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным проинспектировала воинские части и соединения 2-й общевойсковой армии, дислоцированные в Самарской области.

В ходе инспекции генерал-полковник Александр Лапин заслушал командование объединения о реализации плана деятельности на 2020 год, уделив особое внимание своевременному выполнению мероприятий по повышению боевого потенциала и слаженности воинских частей армии.

Командующий ЦВО подчеркнул, что для эксплуатации современной военной техники необходимо тщательно подходить к комплектованию бригады военнослужащими по контракту.

«Командованию армии необходимо уделить пристальное внимание качественному отбору на службу по контракту для комплектования воинских частей объединения», — подчеркнул генерал-полковник Александр Лапин.

Также комплексная группа командования округа проверила выполнение мероприятий антитеррористической деятельности, боевой подготовки и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

2020-й учебный год будет не менее интенсивным и насыщенным для военнослужащих 2-й общевойсковой армии. На полигонах Поволжья спланировано проведение свыше 40 тактических учений, из которых около 10 — крупных. Самым масштабным станет учение с привлечением двух мотострелковых бригад, которое пройдет в августе на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Справочно:

2-я гвардейская общевойсковая армия — воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в ЦВО. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике.

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