Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.01.2020 (10:34)

На аэродроме под Астраханью прошла торжественная церемония встречи Главной иконы Воздушно-космических сил

Главная икона Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск с ликом святого пророка Божия Илии впервые доставлена в Астраханскую область.

Торжественная церемония встречи святыни прошла на аэродроме Приволжский.

В мероприятии приняли участие командование и личный состав Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, а также представители духовенства.

«Пророк Илия является для нас путеводной звездой. Замечательно, что у наших военнослужащих появилась уникальная возможность не только молиться своему покровителю, но и прикоснуться к святыне», — заявил в ходе мероприятия начальник Центра полковник Алексей Ротько.

В ближайшее время икона будет также доставлена в военный городок на полигоне Ашулук, после чего будет временно выставлена в Успенском кафедральном соборе на территории Астраханского кремля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского исполнилось 308 лет
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к подготовке к тактическим учениям
В Ульяновском соединении ВДВ отработана погрузка боевых машин десанта в самолеты военно-транспортной авиации
Летчики дальней авиации выполнили продолжительные полеты в условиях низких температур

Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false