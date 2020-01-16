16.01.2020 (10:34)

На аэродроме под Астраханью прошла торжественная церемония встречи Главной иконы Воздушно-космических сил

Главная икона Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск с ликом святого пророка Божия Илии впервые доставлена в Астраханскую область.

Торжественная церемония встречи святыни прошла на аэродроме Приволжский.

В мероприятии приняли участие командование и личный состав Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, а также представители духовенства.

«Пророк Илия является для нас путеводной звездой. Замечательно, что у наших военнослужащих появилась уникальная возможность не только молиться своему покровителю, но и прикоснуться к святыне», — заявил в ходе мероприятия начальник Центра полковник Алексей Ротько.

В ближайшее время икона будет также доставлена в военный городок на полигоне Ашулук, после чего будет временно выставлена в Успенском кафедральном соборе на территории Астраханского кремля.

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