16.01.2020 (10:15)

Офицеры из 15 стран изучили историю российского военного образования в Академии Генштаба

Специалисты Академии Генерального штаба провели экскурсию по музейно-историческому комплексу вуза для офицеров из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, прибывших для обучения на специальном факультете.

Неформальное занятие было посвящено истории развития российского военного образования на примере главного военного учебного заведения страны. Гости с интересом познакомились с экспозициями, посвященными имперскому, советскому и современному периодам развития Академии в системе военной науки и подготовки кадров, а также посетили воинских храм, действующий на территории вуза.

Академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров награждена орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью орденами и медалями зарубежных стран.



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