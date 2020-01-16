16.01.2020 (11:28)

Военная полиция ЗВО провела тактико-специальное учение в Подмосковье

Подразделения военной полиции гвардейской танковой армии Западного военного округа провели тактико-специальное учение на полигоне Алабино в Московской области.

Военные полицейские отработали порядок действий при попадании своих подразделений в окружение условного противника, нападении на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты.

В ходе учений отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи, действиям в критических ситуациях. Военнослужащие также учились проводить патрулирование в местах работы диверсионных групп противника, сопровождать военные колонны, взаимодействовать с местными органами управления, получать разведывательную информацию.

В практических действиях на полигоне приняли участие свыше 60 военнослужащих войсковых подразделений военной полиции. Также были привлечены разведывательные отряды, мотострелковые и инженерные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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