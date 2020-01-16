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16.01.2020 (11:24)

В Нижегородской области военнослужащие отдельного полка РХБЗ повысили мастерство вождения ТОС-1А «Солнцепек»

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа в Нижегородской области отработали элементы экстремального вождения на тяжелых огнеметных системах ТОС-1А «Солнцепек».

В ходе проведения упражнений по вождению боевых машин на полигоне Мулино механикам-водителям предстояло проехать по неподготовленному участку местности, протяженностью около 20 километров. На маршруте выдвижения военнослужащие преодолели противотанковый ров, колейный мост, крутые подъемы и спуски. Кроме того, были отработаны развороты боевой машины на 90 градусов и маневрирование в условиях заснеженной и лесистой местности.

Всего в занятых приняло участие более 25 единиц военной и специальной техники и более 150 военнослужащих отдельного полка РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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