16.01.2020 (10:00)

Межведомственные координационные штабы РФ и САР сделали совместное заявление о проблемах, препятствующих возвращению сирийских беженцев

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

межведомственных координационных штабов

Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

«О проблемах, препятствующих реализации инициативы

по возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц

в места избранного проживания»

от 16 января 2020 г.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают прилагать значительные усилия по восстановлению мирной жизни в стране и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в возвращении на родину. Предпринимаемые в соответствии с базовыми принципами Организации Объединенных Наций меры в отношении беженцев приносят положительные результаты.

На сегодняшний день в родные места уже вернулись 2 064 515 сирийских граждан, из них 1 308 744 внутренне перемещенных лиц и 755 771 беженец с территорий иностранных государств.

Достигнута устойчивая динамика в процессе социально-экономического восстановления Сирии. Отмечаем активное участие представителей профильных структур Организации Объединенных Наций, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также неправительственных гуманитарных организаций в оказании помощи населению на подконтрольной законному сирийскому правительству территории.

Учитывая острую гуманитарную обстановку, сложившуюся в Идлибской зоне деэскалации, и многочисленные обращения граждан с просьбой о возвращении в свои дома на освобожденные от боевиков территории, сирийское правительство совместно с Центром по примирению враждующих сторон организовало необходимые мероприятия для достойного, безопасного и добровольного выхода мирного населения из данного района.

С 13 января 2020 г. на постоянной основе функционируют три пункта пропуска: «Эль-Хадер» в провинции Алеппо, «Абу-Эд-Духур» в провинции Идлиб и «Хабит» в провинции Хама. Пропускная способность каждого пункта пропуска составляет до 1000 человек и 50 автомобилей в сутки. Для граждан, не имеющих мест постоянного проживания, подготовлено достаточное количество мест в центрах временного размещения провинции Хама: «Санауия Мардес Лиль Банин», «Медресе Омар Аль-Саед Мухаммед», «Хандуля Бент Аль-Азвар», «Медресе Таиба Джанубия Шаркия».

Сирийское правительство готово использовать все имеющиеся возможности по обеспечению необходимых условий для возвращения мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации.

Кроме того, руководствуясь гуманитарными нуждами населения в провинции Идлиб, Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2504, продлевающую трансграничный механизм по оказанию гуманитарной помощи Сирии. Благодаря последовательной позиции России, Китая и Вьетнама удалось утвердить итоговый документ, учитывающий реальную ситуацию «на земле».

При реализации принятой резолюции важно не допустить политику «двойных стандартов», когда на словах заявляется о желании оказать гуманитарную помощь всем нуждающимся сирийцам, а на деле осуществляется поддержка вооруженных банд, дестабилизирующих обстановку в стране.

Призываем западные страны при планировании гуманитарных акций учитывать нужды всех сирийских граждан на всей территории Сирийской Арабской Республики. До настоящего времени в контролируемые законным правительством районы, остро нуждающиеся в такой помощи, гуманитарные грузы направляются в значительно меньшем объеме, чем в тот же Идлиб по трансграничным каналам. Это дискредитирует данный механизм и ставит под сомнение целесообразность его дальнейшего функционирования.

Вместе с тем США в целях обоснования легитимности своего присутствия на территории Сирии, необходимого для сохранения возможности как можно дольше безнаказанно разграблять полезные ископаемые страны, любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности в Сирийской Арабской Республике.

Наиболее острой проблемой остается гуманитарная ситуация в крупнейших лагерях временно перемещенных лиц, расположенных на подконтрольных американской стороне территориях: «Рукбан» – на юге и «Эль-Холь» – на северо-востоке страны.

Вызывает недоумение тот факт, что реализация плана Организации Объединенных Наций по эвакуации оставшихся жителей лагеря «Рукбан» уже пятый месяц откладывается из-за отказа США и подконтрольных им боевиков выполнить взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности представителей гуманитарных структур в оккупированной зоне Эт-Танф.

Вместо спасения желающих покинуть лагерь сирийских граждан, американской стороной на всех международных площадках ангажируются темы о необходимости дополнительных гуманитарных конвоев в лагерь и решения вопроса о дальнейшей судьбе подконтрольных им боевиков.

В очередной раз заявляем, что необходимую гуманитарную и медицинскую помощь беженцы гарантированно получают при выходе из зоны Эт-Танф на подконтрольной сирийскому правительству территории, а гуманитарные грузы, направляемые в «Рукбан», просто не доходят до обитателей лагеря.

Обращаем внимание руководства Организации Объединенных Наций, что привлечение к процессу расформирования «Рукбана» в августе 2019 года регионального представительства этой организации фактически привело к срыву эвакуации жителей лагеря, желающих выехать на подконтрольную правительству территорию. Тогда как в период с апреля по июль из «Рукбана» возвращались от двух до семи тысяч сирийцев в месяц. Основной причиной такого развития ситуации стала возросшая уверенность проамериканских бандформирований в возможности безнаказанно удерживать людей в «Рукбане» с учетом заявлений представителей региональных структур ООН о готовности регулярно снабжать их гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

Значительную обеспокоенность вызывает очередной перенос сроков проведения операции по эвакуации жителей лагеря на февраль 2020 года, который представители ООН связывают с необходимостью проверки тиражируемой с подачи США и их союзников дезинформации о «репрессиях и притеснениях бывших «рукбановцев» в пунктах временного содержания провинции Хомс». Считаем, что подобные беспочвенные обвинения нацелены на дискредитацию правительства САР и используются в качестве предлога для дальнейшего затягивания операции по расформированию «Рукбана».

Напоминаем, что профильным структурам Организации Объединенных Наций не раз предоставлялась возможность посетить центры временного размещения и лично убедиться, что созданные условия проживания для возвращающихся граждан соответствуют международным гуманитарным нормам. По итогам посещения этих центров в апреле и ноябре 2019 года были положительно оценены усилия сирийских властей по подготовке мест для приема беженцев.

Что касается ситуации в пережившем гуманитарную катастрофу лагере «Эль-Холь», расположенном на территории, подконтрольной американцам и их союзникам. Обратили внимание на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в котором обозначена некоторая стабилизация обстановки в лагере. Отмечаем, что этого удалось добиться во многом благодаря усилиям правительства Сирии, которое всячески содействует облегчению работы международных организаций, в первую очередь Международного Комитета Красного Креста, с целью оказания необходимой помощи всем жителям лагеря, включая жен и детей боевиков ИГИЛ.

Вместе с тем в «Эль-Холе» сохраняется значительное количество нерешенных задач гуманитарного характера. Неудовлетворительные условия жизни, а также отсутствие прогресса в решении вопроса по возвращению его жителей в места постоянного проживания провоцируют рост социальной напряженности в лагере.

Учитывая сложившуюся обстановку, призываем международное сообщество обратить внимание на бедственное положение сирийцев, вынужденных прозябать в упомянутых лагерях внутренне перемещенных лиц, и начать предпринимать действенные меры по их расформированию и возвращению беженцев к родным очагам.

Дополнительным препятствием возвращению сирийских граждан на родину является спровоцированное США обострение обстановки во всем Ближневосточном регионе вследствие убийства иранского генерала К.Сулеймани на территории Ирака.

Кроме того, вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока. Решительно осуждаем продолжающиеся вооруженные атаки США, нарушающие международное право, подрывающие суверенитет государств и угрожающие стабильности и безопасности в регионе в целом.

Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе, строго соблюдать суверенитет государств и принципы Организации Объединенных Наций на применение силы.

Руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев

Руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф



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