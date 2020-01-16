16.01.2020 (08:49)
На Черноморском флоте продолжается приём журналистских работ для конкурса «Южный МЕДИА-АС 2020»
На Черноморском флоте продолжается приём журналистских работ для участия в окружном конкурсе «Южный МЕДИА-АС 2020».
До окончания периода подачи заявок остаётся 6 недель. Приём заканчивается 26 февраля.
Для участия в конкурсе журналистов, чьи материалы освещали в 2019 году учебно-боевую и повседневную деятельность Черноморского флота необходимо представить заявки в отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
Победители окружного этапа «Южный МЕДИА-АС 2020» получают право участвовать в финальном этапе фестиваля, который состоится в Москве.
Награждение победителей пройдет в девяти номинациях, перечень которых представлен на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. (www.mil.ru).
Справочно:
Всероссийский фестиваль прессы «МЕДИА-АС» впервые прошел в 2015 году по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.