16.01.2020 (08:49)

На Черноморском флоте продолжается приём журналистских работ для конкурса «Южный МЕДИА-АС 2020»

На Черноморском флоте продолжается приём журналистских работ для участия в окружном конкурсе «Южный МЕДИА-АС 2020».

До окончания периода подачи заявок остаётся 6 недель. Приём заканчивается 26 февраля.

Для участия в конкурсе журналистов, чьи материалы освещали в 2019 году учебно-боевую и повседневную деятельность Черноморского флота необходимо представить заявки в отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Победители окружного этапа «Южный МЕДИА-АС 2020» получают право участвовать в финальном этапе фестиваля, который состоится в Москве.

Награждение победителей пройдет в девяти номинациях, перечень которых представлен на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. (www.mil.ru).

Справочно:

Всероссийский фестиваль прессы «МЕДИА-АС» впервые прошел в 2015 году по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.

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