16.01.2020 (08:25)

Боевые стрельбы в составе взводов 201 военной базы состоялись в Таджикистане

Боевые стрельбы в составе взводов 201 российской военной базы состоялись на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

На тактическом поле мотострелковые взводы горного батальона отработали вопросы взаимодействия и сигналы управления подразделениями. На горном войсковом стрельбище военнослужащие выполнили задачи по организации общевойскового боя с выполнением боевых стрельб из вооружения танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия на дальности до 2 километров.

Для создания боевой обстановки, приближенной к боевой, было задействовано более 300 различных статических и динамических мишеней. Особое внимание на учениях уделялось совершенствованию навыков командиров взводов по управлению подразделениями с использованием современных носимых радиостанций «Азарт» в условиях радиоэлектронных помех, создаваемых техническими средствами условного противника.

В выполнении боевых стрельб приняли участие более 400 военнослужащих горного мотострелкового батальона, было задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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