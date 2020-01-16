16.01.2020 (07:06)
Ряды юнармейцев Якутии пополнило более 30 юных патриотов
В п. Беркакит Якутии состоялся районный военно-патриотический сбор юнармейцев, на котором более 30 юных патриотов пополнили ряды Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». Принял присягу и вручил заветные значки юным патриотам руководитель отряда «ЮНАРМИИ» Колесов С.В.
После торжественной церемонии состоялись соревнования по дартс, неполной разборке - сборке автомата Калашникова, пистолета Макарова, снаряжению магазина, а также стрельбе из лука.
В завершении сборов состоялся концерт организованный силами юнармейцев.
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