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16.01.2020 (07:06)

Ряды юнармейцев Якутии пополнило более 30 юных патриотов

В п. Беркакит Якутии состоялся районный военно-патриотический сбор юнармейцев, на котором более 30 юных патриотов пополнили ряды Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». Принял присягу и вручил заветные значки юным патриотам руководитель отряда «ЮНАРМИИ» Колесов С.В.

После торжественной церемонии состоялись соревнования по дартс, неполной разборке - сборке автомата Калашникова, пистолета Макарова, снаряжению магазина, а также стрельбе из лука.

В завершении сборов состоялся концерт организованный силами юнармейцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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