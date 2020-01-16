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16.01.2020 (05:50)

На Камчатке разведчики морской пехоты ТОФ отрабатывают специальные задачи в прибрежной полосе Тихого океана

На полигоне «Радыгино» в Камчатском крае проходит полевой выход разведывательных подразделений береговых войск ТОФ.

В ходе полевых занятий военнослужащим предстоит отработать задачи, как в условиях современного общевойскового боя, так и в ходе выполнения специальных задач в прибрежной полосе Тихого океана. Особое внимание будет уделено вопросам борьбы с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами условного противника.

За время боевой учебы в полевом учебном центре морские пехотинцы пройдут полный курс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, вождению боевых машин, а также передвижению на лыжах. На профильных занятиях военнослужащие изучат вооружение и тактические приемы диверсионных групп условного противника.

По окончанию полевого выхода пройдут тактические учения разведподразделений, в ходе которых военнослужащим предстоит совершить 15-и километровый марш на лыжах и закрепить полученные навыки в обстановке максимально приближенной к боевой, с обширным использованием имитационных средств.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот , Разведывательные подразделения
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