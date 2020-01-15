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15.01.2020 (23:51)

Более 350 десантников соединения ВДВ из г. Тулы передислоцированы на полигон в Нижегородской области для проведения батальонного тактического учения

Воздушно-десантный батальон Тульского воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск со штатной военной техникой совершил погрузку и передислоцирован для проведения батальонного тактического учения на общевойсковой полигон Центра боевой подготовки Сухопутных войск в Мулино в Нижегородской области.

Десантникам из Тулы впервые предстоит выполнять учебно-боевые задачи на этом полигоне. Во время учений будут отработаны вопросы переброски войск на длительные расстояния  железнодорожным транспортом, их разгрузка, выход и размещение на незнакомой местности,  проведение непосредственно практического этапа учений.

Учения носят плановый характер и позволяют совершенствовать полевую выучку военнослужащих, общую слаженность подразделений и их мастерство, а командирам принимать сложные и нестандартные решения при выполнении задач в условиях незнакомой местности.

Батальонное тактическое учение пройдет в период с 17 по 22 февраля 2020 года и станет для десантников серьезным этапом в рамках учебного года.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Воздушно-десантная подготовка
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