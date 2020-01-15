15.01.2020 (20:49)

Экипажи БТР-82А российской военной базы в Таджикистане выполнили упражнения контрольных стрельб на занятиях по огневой подготовке

Экипажи бронетранспортеров БТР-82А российской военной базы выполнили упражнения контрольных стрельб на занятиях по огневой подготовке в Таджикистане.

На полигоне Ляур военнослужащие провели стрельбу из всего комплекса вооружения боевых машин по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу противника на дальности до 1200 метров. Также в ходе практических занятий экипажи отработали нормативы по маскировке огневых позиций, разведке появляющихся и движущихся целей.

Всего к плановым практическим занятиям было привлечено около 30 военнослужащих и 4 единиц БТР-82А. Все экипажи получили положительные оценки.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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