15.01.2020 (20:27)

Новые образцы военной техники разрабатываются сегодня для войсковой ПВО Вооруженных сил Российской Федерации

В настоящее время в интересах войсковой ПВО по заданию министерства обороны предприятиями военно-промышленного комплекса проводятся десять опытно-конструкторских работ.

В их числе разработка перспективного мобильного зенитного артиллерийского комплекса с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики «Деривация-ПВО».

Кроме того, во втором квартале 2020 года планируется завершить госиспытания мишенного комплекса «Адъютант», на шасси которого размещены мишени, имитирующие все современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.

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