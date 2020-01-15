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15.01.2020 (20:23)

Представительница Военной академии РВСН победила в конкурсе мисс «Красная звезда»

В ежегодном конкурсе «Мисс «Красная звезда» победила инженер базы обеспечения учебного процесса филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого лейтенант Кристина Заворотная. В ближайшее время состоится церемония награждения лауреатов.

Еженедельно с начала голосования конкурсная комиссия по мере поступления отбирала один из снимков, отвечающих предъявляемым требованиям, и предлагала его для публикации в газете. В конце каждого месяца фотографии четырёх участниц выставлялись на сайте газеты «Красная звезда». Победное фото было определено путём электронного голосования на сайте в разделе «Фотоконкурс». Лейтенант Кристина Заворотная набрала 2286 голосов. Автором снимка стал преподаватель кафедры материаловедения и ремонта вооружения подполковник Дмитрий Ерёмин.

Военнослужащая филиала Военной академии РВСН Кристина Заворотная сначала победила в октябрьском этапе традиционного фотоконкурса «Мисс «Красная звезда».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Красная звезда
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