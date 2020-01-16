16.01.2020 (01:00)

Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского исполнилось 308 лет

Военно-космическая академия имени Александра Федоровича Можайского – важное звено в формировании образовательной системы Министерства обороны. Академия является одним из самых крупных высших военных учебных заведений России, где обучаются будущие офицеры и прапорщики, способные нести службу во всех родах войск Вооружённых сил, осваивать военную технику, добиваться высоких результатов в выполнении задач государственной важности, а также реализовывать научные идеи и быть достойными партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.

Академия имени А.Ф. Можайского – ведёт свою историю от Инженерной школы, созданной по указу Петра I от 16 января 1712 года. Это первое в России военно-учебное заведение, в котором реализовывалась система политехнического образования.

В ВУЗе осуществляется подготовка на 12 факультетах, реализуется 86 образовательных программ. Академия имеет оснащённую, согласно современным тенденциям, учебно-материальную базу, в состав которой входит более 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 110 научных лабораторий. В академии функционируют 32 общепризнанные научные школы, одна из которых признана ведущей научной школой Российской Федерации, а 18 – внесены в Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга.

Количество обучающих составляет более 5300 человек. Подготовка специалистов носит комплексный характер, который определяется широким спектром специальностей высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

Подготовка специалистов по специальностям, связанным с ракетно-космической обороной, контролем космического пространства и военной картографией осуществляется в Российской Федерации только на базе академии. География службы наших выпускников охватывает всю территорию Российской Федерации.

Академия принимает активное участие в выставках различного масштаба, где сотрудники академии традиционно являются участниками в экспертных комиссиях по оценке и отбору экспонатов, а также представляют свои научно-технические разработки на различных выставочных платформах, такие как «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации», «Архимед», «АРМИЯ», «Научно-техническое творчество и инновации» и другие.

За последние 5 лет академия приняла участие в более чем 20-ти выставках, 3200 конференций, получено академией более 90 патентов на изобретения и полезные модели.

Курсанты и слушатели ежегодно становятся участниками более 15 конференций, организованных Минобороны России, Минобрнауки России, Правительством Санкт-Петербурга, а также призерами и победителями научных конкурсов всероссийского уровня.

Спорт и физическое воспитание являются одним из приоритетных направлений деятельности вуза. 262 представителя академии удостоены звания мастера спорта, около 700 человек выполнили разряд кандидатов в мастера спорта и 94 спортивных приза находятся на постоянном хранении в академии. Не менее 15 золотых медалей ежегодно приносят военнослужащие ВУЗа, побеждая на чемпионатах и спартакиадах различного уровня.

В 2019 году состоялся 91-й выпуск офицеров. Государственную итоговую аттестацию успешно прошли более 1200 выпускников, завершивших в полном объеме освоение основных образовательных программ. Впервые в этом году осуществлен выпуск военных специалистов для Управления военных представительств Министерства обороны Российской Федерации. За высокие показатели в учебе, примерную воинскую дисциплину, активную научную и общественную работу 50 выпускникам присуждены медали Министерства обороны Российской Федерации «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации» и выданы дипломы с отличием, а 150 выпускникам – дипломы с отличием.

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