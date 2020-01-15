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15.01.2020 (19:31)

БДК «Королев» в рамках выхода в море провел артиллерийские стрельбы

В ходе отработки элементов курсовой задачи в море экипаж большого десантного корабля (БДК) «Королев» провел комплекс артиллерийских стрельб по различным целям. Экипажем БДК были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Стрельбы выполнялись из универсальной артиллерийской установки АК-176 и зенитных артиллерийских комплексов АК-630М.

Одним из основных мероприятий стало плановое учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот с выполнением зенитно-артиллерийских стрельб. Экипажем корабля также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, отработаны элементы противодиверсионной обороны корабля в ходе стоянки на незащищенном рейде.

Контрольный выход БДК в море стал одним из первых этапов подготовки экипажа и корабля к сдаче курсовой задачи в море.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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