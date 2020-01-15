15.01.2020 (19:14)

Армейские пловцы завоевали три награды на первом этапе Серии чемпионов в Шэньчжэне

Накануне в Шэньчжэне (Китай) стартовала Серия чемпионов по плаванию. Первое «золото» армейцам принес Владимир Морозов (50 м вольным стилем; 21,70 секунды). Также на старте турнира отличились Светлана Чимрова, Анна Егорова и Олег Костин.

Лейтенант Светлана Чимрова, выступая с Тамашем Кендереши (Венгрия), Заком Хартингом (США) и Фемке Хемскерк (Нидерланды), показала второй результат в эстафете 4х100 м вольным стилем на первом этапе Серии чемпионов по плаванию, который проходит в эти дни в Шэньчжэне – 3 минуты 31,48 секунды. Первенствовали Джейкоб Пебли (США), Андрей Говоров (Украина), Раноми Кромовидьойо (Нидерланды), Шивон Хоуи (Гонконг) – 3 минуты 28,40 секунды. Замкнули тройку лидеров Майкл Эндрю (США), Питер Тиммерс (Бельгия), Сидни Пикрем (Канада) и Ван Цзяньцзяхэ (Китай). Их время – 3 минуты 33,55 секунды.

Третьей на 400-метровке вольным стилем стала серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы-2018 рядовой Анна Егорова. С результатом 4 минуты 12,18 секунды Егорова уступила венгеркам Айне Кешей (4:09,05) и Богларке Капаш (4:09,64).

Также обладателем бронзовой награды стал старший лейтенант Олег Костин, показавший на дистанции 50 м баттерфляем время 23,42 секунды. Первым финишировал бразилец Николас Сантос - 23,28 секунды, вторым - украинец Андрей Говоров (23,30 секунды).

Всего в турнире, который в прошлом сезоне учредила Международная федерация плавания (FINA), в этом году включает в себя два этапа. Первый завершится сегодня, 15 января. Второй пройдет в период с 18 по 19 января в Пекине.

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