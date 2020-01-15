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15.01.2020 (19:09)

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ Балтийского флота в ходе учения уничтожили подводную лодку условного противника

По замыслу учения в районе морских путей находилась подводная лодка условного противника, экипажу которой поставлена задача — нарушить морские коммуникации Балтийского флота.

Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ, где экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подводной лодки, летчики условно уничтожили подводную цель при помощи авиационных бомб.

Полеты выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано около десяти единиц авиатехники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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