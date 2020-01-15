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15.01.2020 (18:33)

С военными инженерами ЦВО проведено учение в трех регионах России

Более 900 военнослужащих инженерно-саперных подразделений соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областях, выполнили учебно-боевые задачи в ходе учения, завершившегося сегодня в рамках единого дня специалиста инженерных войск.

Специалистам инженерных войск ЦВО предстояло обеспечить преодоление минно-взрывных заграждений колоннами военной техники, оборудовать и замаскировать позиции подразделений применительно к типу местности.

Также были отработаны действия в составе инженерно-разведывательных дозоров, действующих в авангарде танковых и мотострелковых батальонов на марше. В ходе розыгрыша тактических эпизодов военнослужащие отработали обнаружение демаскирующих признаков мин, установленных на пути следования колонн военной техники.

Для подтверждения характеристик минно-взрывных заграждений военные инженеры, экипированные в защитные костюмы сапера «Доспехи», применили искатель взрывных устройств «Коршун» и миноискатель ИМПС. Установив спецификацию минных заграждений и способы минирования, военнослужащие провели пробивку колонных путей, создав проходы в минным полях, применив инженерные машины разграждения ИМР-2.

В учении было задействовано около 70 единиц военной техники, в том числе транспорт подвоза и обеспечения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Инженерные войска
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