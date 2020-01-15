15.01.2020 (18:30)

Разведчики ЦВО создали информационную сеть наблюдения в ходе учения в Челябинской области

Военнослужащие разведывательных подразделений танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали создание разведывательно-информационной сети при помощи станций ближней разведки «Фара», «Соболятник» и купольных камер в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу мероприятия, группам, ведущим разведку переднего края условного противника, предстояло создать разведывательно-информационную сеть для ведения наблюдения, корректировки огня артиллерии и наведения самолетов при помощи современных технических средств.

Применив комплекс разведки и управления связью «Стрелец», сопряженный с современными станциями ближней разведки «Фара», «Соболятник» и купольными камерами, военнослужащие ЦВО создали автоматизированную сеть, позволяющую наблюдать за объектами противника, классифицировать их и отправлять информацию на командный пункт артиллерии. После проведения обобщения выявленных целей, координаты и характеристики разведданных объектов были направлены в группу огневого поражения. Цели были поражены огнем ствольной артиллерии.

Комплексное применение имеющихся средств разведки и управления связью позволило автоматизировать и увеличить площадь наблюдения, а также существенно повысить глубину вскрытия объектов условного противника расчетами комплексов ближней разведки.

Всего к учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц военной техники.

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