15.01.2020 (18:09)

Горные мотострелки ЦВО уничтожили колонну техники условного противника в горах Тувы

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, в рамках учения обнаружили и обезвредили условного противника в горах на полигоне Кара-Хаак.

При проведении разведывательных мероприятий в горной местности военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) при помощи комплекса «Орлан-10» обнаружили колонну автомашин повышенной проходимости условного противника, двигающуюся по сухому руслу реки.

Разведданные были переданы на командный пункт. Для уничтожения колонны были направлены военнослужащие мотострелкового подразделения, которые преодолели горный хребет с помощью специального снаряжения, устроили засаду и открыли огонь из гранатометов РПГ-7В по первой и последней машине противника, тем самым заблокировав ему пути отхода.

Поддержку мотострелков осуществляли артиллеристы. Расчеты самоходных орудий «Нона-СВК» открыли огонь, используя мортирную стрельбу через горный хребет на расстояние семь километров. Корректировку огня и контроль поражения целей обеспечивал БЛА «Орлан-10». Разрозненные группы условных боевиков были уничтожены военнослужащими из стрелкового оружия.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействоано около 50 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, вязи, радиационной, химической и биологической защиты.

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