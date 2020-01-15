15.01.2020 (17:27)

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов», выполняющий задачи в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр. Этот заход — второй за время дальнего похода корабля. Прошлый раз североморцы посещали порт в середине октября 2019 года.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проведёт в Лимасоле три дня. 18 января корабль покинет остров Кипр и возьмёт курс на встречу с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» и судами обеспечения.

Основная цель нынешнего захода в Лимасол — демонстрация Андреевского флага и военно-морского присутствия в регионе, а также отдых экипажа корабля, который находится в дальнем походе уже более полугода.

Справочно:

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019».

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

В конце ноября военные моряки провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и Военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице