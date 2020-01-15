Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2020 (17:21)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие со связистами.

К мероприятию, которое проводилось по теме развертывания и свёртывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи, привлекались более 30 военных связистов.

В ходе занятия расчеты отработали действия по развертыванию средств связи и организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям, после чего были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

Особенностью занятия стала отработка действий связистов в случае боевых и аварийных повреждений техники. Военнослужащим необходимо было в кратчайшие сроки выявить и устранить неисправности и повреждения.

Предварительные итоги занятия показали, что военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ готовы к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской области танкисты общевойсковой армии ЗВО приступили к отбору к состязаниям по танковому биатлону
На полигонах Ленинградской области инженеры общевойсковой армии ЗВО перенимают передовой опыт сослуживцев
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс среди снайперов
Танкисты Балтийского флота начали подготовку к участию в соревнованиях по танковому биатлону

Метки:
Западный военный округ , Войска связи , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false