15.01.2020 (16:08)

Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к подготовке к тактическим учениям

Во Владимире на базе центра подготовки специалистов (расчетов) радиотехнических войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова началась целевая подготовка боевых расчетов радиотехнического батальона соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа к предстоящим тактическим учениям.

В начале курса подготовки военнослужащие сдадут входной контроль, который покажет уровень теоретических знаний и практических умений, а также слаженность боевых расчетов.

После двухнедельной подготовки боевые расчеты сдадут контрольные зачеты по целому ряду дисциплин таких, как тактическая, техническая, специальная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, а также выполнят все нормативы боевой работы на комплексе средств автоматизации согласно курсу боевой подготовки радиотехнических войск.

В конце марта радиотехническим подразделениям соединения противовоздушной обороны на радиолокационных комплексах средних и больших высот «Небо-М», РЛК и РЛС малых высот «Подлет-К1», «Подлет-М» и «Каста-2-2» предстоит выполнить учебно-боевые задачи в 185-м центре боевого применения и боевого предназначения ВКС в Астраханской области.

Радиотехнические войска Военно-воздушных сил являются основным источником радиолокационной информации о воздушной обстановке. Они ведут разведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые расчеты вышестоящих командных пунктов и командных пунктов соединений, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и войск радиоэлектронной борьбы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице