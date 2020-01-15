15.01.2020 (17:05)

Гранатометчики общевойсковой армии ЗВО в ходе сбора поразили более 3 тыс. 3D-целей на пяти полигонах округа

Сборы с гранатометчиками общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершились выполнением контрольных стрельб на пяти полигонах.

Более 600 военнослужащих в рамках сборов выполнили на «отлично» и «хорошо» стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 по более чем 3 тыс. целей. Особенностью подготовки мишенных полей для выполнения подготовительных и контрольных стрельб стало использование объемных рисунков на целях, создающих 3D-эффект бронетехники противника.

В течение месяца гранатометчики изучили и отработали на практике различные способы применения автоматических гранатометов «Пламя» и ручных гранатометов РПГ-7В, разработанные на основе опыта современных военных конфликтов. Объемные цели помогли стрелкам лучше изучить особенность стрельбы в сложных погодных условиях.

В ходе практических занятий военнослужащие совершенствовали точность боевой стрельбы в условиях снежных осадков, ледяного дождя и резкого ветра, а также отработали новые способы группового поражения бронированных объектов, находящихся в укрытии.

В рамках занятий также прошли тренировки по поражению активной защиты танков противника в условиях ограниченного пространства населенных пунктов.

Особенностью выполнения боевых стрельб стало широкое применение подвижных и появляющихся целей на дистанциях от 300 до 700 метров, имитирующих группу пехоты, безоткатные артиллерийские установки и танк в укрытии.

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