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15.01.2020 (16:30)

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» совершил деловой заход в греческий порт Пирей

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи похода в Средиземном море, совершил деловой заход в греческий порт Пирей. Накануне корабль прошёл проливную зону Босфор и Дарданеллы.

Деловой заход российских моряков продлится до 17 января. Главная его цель — демонстрация Андреевского флага, культурный обмен и отдых экипажа. Для североморцев запланированы традиционные экскурсии по достопримечательностям античной Греции. Командование корабля нанесёт ряд протокольных визитов должностным лицам города-порта Пирей.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из главной базы Северного флота — Североморска — 3 декабря, совершил переход в сложных гидрометеорологических условиях через Норвежское, Северное и Средиземное моря в Чёрное.

В первой декаде января экипаж БПК совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», кораблями и судами обеспечения Черноморского флота принял участие в крупном межфлотском учении.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли
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