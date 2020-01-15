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15.01.2020 (16:04)

На Камчатке танковое подразделение соединения морской пехоты приступило к занятиям по боевой подготовке

Танковое подразделение соединения морской пехоты войск и сил на северо-востоке России приступило к занятиям по боевой подготовке.

Экипажи танков Т-80БВ в составе подразделения совершили марш из мест постоянной дислокации на полигон Радыгино для отработки боевых упражнений.

В ходе занятий военнослужащие отработают нормативы по загрузке боеприпасов и выполнению пристрелки вооружения боевых машин на танковой директрисе. На танкодроме с механиками-водителями проведут занятия по вождению техники, особое внимание будет уделено маневрированию на скоростной трассе и выполнению поворотов (разворотов) в ограниченных пространствах.

По завершении занятий экипажи совершат многокилометровый марш и проведут штатную стрельбу по мишеням.

Особое внимание уделено применению танкового подразделения при наступательных и оборонительных действиях в условиях низких температур и высокого снежного покрова.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская пехота , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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